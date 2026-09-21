Publié le par Jonathan

#517 Tongue (21/09/26)

Salut les mouettes !

Yeah yeah !!! C’est la rentrée !!!! ❤️

Pour cette 1ère émission de la saison, je vous propose une sélection qui partira du #roots, pour aller jusqu’au #dancehall, en passant par le #rubadub et le #digital ! Vous pourrez écouter entre autre : Carlton Livingston, Cham Wador, Perfect Giddimani, Bandi feat. Killa P, MR.WILLIAMZ & Reggae Roast et bien d’autres encore ….!

J’ai eu aussi le grand plaisir de recevoir l’équipe du Festi’Val du Son (qui se déroulera samedi prochain 26 septembre à l’Espace Cultuel De L’Argerie – Val D’Erdre Auxence – Le Louroux-Béconnais). Au menu : interview, explication de l’association, présentations des groupes et du déroulement du festival !!! L’occasion aussi pour moi de vous faire écouter quelques titres de OriginalTomawok qui sera à l’affiche de cette 2ème édition du festival !!!

Event FB : https://www.facebook.com/events/1824887865545084?active_tab=about

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

March Out > Azizzi Romeo
(Single) (2026) /

Robbery > Carlton Livingston
Ras Beethoven (2026) /

Sweet Argument > Chronixx
Exile (2025) /

In Time Of Trouble > Cham Wador
(Single) (2026) /

A Journey > Benjammin & Loyal Bass
A Journey (2026) /

Tongue > Perfect Giddimani
(Single) (2026) /

Puff Puff Puff > Jah Mason & Irie Ites
(Single) (2026) /

Behave Yourself > Capleton Feat. Derrick Sound
(Single) (2026) /

Interview De L'Équipe du Festi'Val Du Son (Présentation De La 2ème Édition) Partie 1 /

Je L'Allume > Tomawok
Wake Up (2026) /

Canoë > Tomawok
Wake Up (2026) /

Interview De L'Équipe du Festi'Val Du Son (Présentation De La 2ème Édition) Partie 2 /

Full Up A Style > Tomawok
Wake Up (2026) /

Madman > Tomawok Feat. Mr Lexx
Wake Up (2026) /

Life Hack > Bandi! Feat. Killa P
Firestick (2026) /

Party Shot > Jael Feat. Twan Tee
Raw (2026) /

We Run The Scene > Mr Williamz & Reggae Roast
We Run The Scene EP (2026) /

We Run The Scene Dub > Mr Williamz & Reggae Roast
We Run The Scene EP (2026) /

Slow Down > Damé
Bye Bye EP (2018) /

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