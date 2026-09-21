517 Tongue (21/09/26)

Salut les mouettes !
Yeah yeah !!! C’est la rentrée !!!!
Pour cette 1ère émission de la saison, je vous propose une sélection qui partira du
! Vous pourrez écouter entre autre : #roots, pour aller jusqu’au , en passant par le #dancehall et le #rubadub #digital , Carlton Livingston , Cham Wador Perfect Giddimani , feat. Bandi , Killa P & MR.WILLIAMZ Reggae Roast et bien d’autres encore ….!
J’ai eu aussi le grand plaisir de recevoir l’équipe du Festi’Val du Son (qui se déroulera samedi prochain 26 septembre à l’Espace Cultuel De L’Argerie – Val D’Erdre Auxence – Le Louroux-Béconnais). Au menu : interview, explication de l’association, présentations des groupes et du déroulement du festival !!! L’occasion aussi pour moi de vous faire écouter quelques titres de qui sera à l’affiche de cette 2ème édition du festival !!! OriginalTomawok
Event FB :
https://www.facebook.com/events/1824887865545084?active_tab=about
Pleins de bon Sons ! Enjoy !
Playlist :
March Out > Azizzi Romeo
(Single) (2026) /
Robbery > Carlton Livingston
Ras Beethoven (2026) /
Sweet Argument > Chronixx
Exile (2025) /
In Time Of Trouble > Cham Wador
(Single) (2026) /
A Journey > Benjammin & Loyal Bass
A Journey (2026) /
Tongue > Perfect Giddimani
(Single) (2026) /
Puff Puff Puff > Jah Mason & Irie Ites
(Single) (2026) /
Behave Yourself > Capleton Feat. Derrick Sound
(Single) (2026) /
Interview De L'Équipe du Festi'Val Du Son (Présentation De La 2ème Édition) Partie 1 /
Je L'Allume > Tomawok
Wake Up (2026) /
Canoë > Tomawok
Wake Up (2026) /
Interview De L'Équipe du Festi'Val Du Son (Présentation De La 2ème Édition) Partie 2 /
Full Up A Style > Tomawok
Wake Up (2026) /
Madman > Tomawok Feat. Mr Lexx
Wake Up (2026) /
Life Hack > Bandi! Feat. Killa P
Firestick (2026) /
Party Shot > Jael Feat. Twan Tee
Raw (2026) /
We Run The Scene > Mr Williamz & Reggae Roast
We Run The Scene EP (2026) /
We Run The Scene Dub > Mr Williamz & Reggae Roast
We Run The Scene EP (2026) /
Slow Down > Damé
Bye Bye EP (2018) /