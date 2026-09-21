517 Tongue (21/09/26)

Salut les mouettes !

Yeah yeah !!! C’est la rentrée !!!!

Pour cette 1ère émission de la saison, je vous propose une sélection qui partira du #roots, pour aller jusqu’au #dancehall, en passant par le #rubadub et le #digital ! Vous pourrez écouter entre autre : Carlton Livingston, Cham Wador, Perfect Giddimani, Bandi feat. Killa P, MR.WILLIAMZ & Reggae Roast et bien d’autres encore ….!

J’ai eu aussi le grand plaisir de recevoir l’équipe du Festi’Val du Son (qui se déroulera samedi prochain 26 septembre à l’Espace Cultuel De L’Argerie – Val D’Erdre Auxence – Le Louroux-Béconnais). Au menu : interview, explication de l’association, présentations des groupes et du déroulement du festival !!! L’occasion aussi pour moi de vous faire écouter quelques titres de OriginalTomawok qui sera à l’affiche de cette 2ème édition du festival !!!

Event FB : https://www.facebook.com/events/1824887865545084?active_tab=about

Pleins de bon Sons ! Enjoy !