Publié le par Jonathan

#521 Victory Is A Must (26/10/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine, je vous propose une sélection qui part du #roots, pour aller jusqu’à l’#electrodub, en passant par le #rubadub, le #digital, le #steppa, et le #dub. ❤️

Vous pourrez écouter entre autres : The Viceroys, 10,000 Lions & Ezekiah Rose, DUBBING SUN & Baptiste (Sekkleman remix), JAEL., Claudien et bien d’autres encore ….!

J’ai eu aussi le grand plaisir de partager l’émission avec Lus et Coinx pour un crossover entre trois émissions de Radio Campus Angers : Skanks, Coinxomatik & Bamboo Station ! La triade du bon son et de la bonne humeur a encore frappé sur les ondes du #103FM !!!

Pleins de bon sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Session Skanks Avec Lus : 4 Titres /

Think It Twice > Irregular Roots
(Single) (2026) /

Victory Is A Must + Dub > The Viceroys
(Single) (2026) /

Hard Road > U Brown & Trinity
(Single) (2026) /

Ability > William Spring Feat. Papa Curly
(Single) (2026) /

Session Coinxomatik Avec Coinx 4 : Titres /

Session Skanks Avec Lus : 4 Titres /

World Go round > Lone Ranger
Dancehall Vibe EP (2017) /

Wicked & Wild > Echo Minott & Skarra Mucci
African Princess Riddim (2020) /

Lion Journey > 10000 Lion & Ezekiah Rose
(Single) (2026) /

Global Crisis > Double Spliff Feat. MannaroMan
(Single) (2026) /

Session Coinxomatik Avec Coinx : 4 Titres /

Session Skanks Avec Lus : 4 Titres /

Session Coinxomatik Avec Coinx : 1 Titre /

Fussing & Fighting > Dom Peter & Echo Ranks (Dub By Rico O.B.F)
(Single) (2026) /

Goodman > Dubbing Sun & Baptiste (Sekkleman Remix)
Goodman EP (2026) /

Smile More > Jael
Raw (2026) /

Sinking > Subakh Feat. May
AFK (2026) /

Session Coinxomatik Avec Coinx : 4 Titres /

Bromo > Claudien
Nosce Te Ipsum EP (2026) /

Session Coinxomatik Avec Coinx : 2 Titres /

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