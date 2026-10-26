521 Victory Is A Must (26/10/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine, je vous propose une sélection qui part du #roots, pour aller jusqu’à l’#electrodub, en passant par le #rubadub, le #digital, le #steppa, et le #dub.

Vous pourrez écouter entre autres : The Viceroys, 10,000 Lions & Ezekiah Rose, DUBBING SUN & Baptiste (Sekkleman remix), JAEL., Claudien et bien d’autres encore ….!

J’ai eu aussi le grand plaisir de partager l’émission avec Lus et Coinx pour un crossover entre trois émissions de Radio Campus Angers : Skanks, Coinxomatik & Bamboo Station ! La triade du bon son et de la bonne humeur a encore frappé sur les ondes du #103FM !!!

Pleins de bon sons ! Enjoy !