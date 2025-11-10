Publié le par Jonathan

#481 Taste Of Love (10/11/25)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission en 2 parties ! 1ère partie consacrée au #rocksteady qui commence avec une sélction oldies l’occasion d’écouter Glen Adams ou Pat Kelly & The Uniques. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Ras Teo & Lone Ark ou sur Courtney John. On fini cette 1ère partie rocksteady avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir entre autres le dernier single de Marcus I meets aDUBta sorti chez Aggrobeat Records, des Los Billtones sorti chez Tip-A-Top Records, ainsi qu’un extrait du nouvel album de Marina P & The Co-operators « Know Nothing About » sorti chez Waggle Dance Records. On passe ensuite à la 2ème partie consacrée au #ska qui commence avec les nouveautés : vous pourrez découvrir le dernier single des Regulators feat. Donovan Kingjay sorti chez Room in the sky, de Junior Dell & The D-lites sorti chez Original Gravity, ainsi qu’un extrait du nouvel album des Skatanauts « Run Come Dance ! » sorti chez Tip-A-Top Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Winston Reedy & Salute’ ou sur Roy & Yvonne. On fini cette 2ème partie ska avec une sélection oldies l’occasion d’écouter Eddie Perkins & Patsy ou Eric Monty Morris. Pleins de bon sons ! Enjoy !

Playlist :

At The Corner Of The Street > Hopeton Lewis
(Single) (1966) /

Hold Down Miss Winey > Glen Adams
(Single) (1968) /

Little Boy Blue > Pat Kelly & The Uniques
(Single) (1968) /

She's Gonna Marry Me > The Shades
(Single) (1969) /

For A Better Life > Keith & Tex
Gun Life (2025) /

You Squeeze > Ras Teo Meets Lone Ark
Soul Rebel (2025) /

Winsome > Courtney John
(Single) (2022) /

Moonlighting > Marina P & The Co-operators
Know Nothing About (2025) /

Taste Of Love + Dub > Marcus I Meets aDUBta
(Single) (2025) /

Amor > Smooth Beans
(Single) (2025) /

Stir The Pot > The Sybians
Saddle Up With The Sybians (2025) /

Atlantis > Los Billtones
(Single) (2025) /

Earthquake > The Regulators Feat. Donovan Kingjay
(Single) (2025) /

Valerie > Junior Dell & The D-lites
(Single) (2025) /

She Loves My Shiny Head > Nine Ton Peanut Smugglers
Pieces Of Eight (2025) /

The Prince Of Port Antonio > Prince Alphonso & The Fever
(Single) (2025) /

Content Shock > The Skatanauts
Run Come Dance ! (2025) /

Ska Ba > Jamican Ska Orchestra
A Recording Tribute To The Skatalites (2025) /

Keep On Running > Winston Reedy & Salute'
(Single) (2016) /

Ohh La La > Roy & Yvonne
Moving On (2014) /

Dip Them > The Cavaliers
(Single) (1965) /

Take These Chains From My Heart > Eddie Perkins & Patsy
(Single) (1965) /

Blackman Ska > Eric Monty Morris
(Single) (1965) /

What To Do > Federal Singers
(Single) (1965) /

