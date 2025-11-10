481 Taste Of Love (10/11/25)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission en 2 parties ! 1ère partie consacrée au #rocksteady qui commence avec une sélction oldies l’occasion d’écouter Glen Adams ou Pat Kelly & The Uniques. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Ras Teo & Lone Ark ou sur Courtney John. On fini cette 1ère partie rocksteady avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir entre autres le dernier single de Marcus I meets aDUBta sorti chez Aggrobeat Records, des Los Billtones sorti chez Tip-A-Top Records, ainsi qu’un extrait du nouvel album de Marina P & The Co-operators « Know Nothing About » sorti chez Waggle Dance Records. On passe ensuite à la 2ème partie consacrée au #ska qui commence avec les nouveautés : vous pourrez découvrir le dernier single des Regulators feat. Donovan Kingjay sorti chez Room in the sky, de Junior Dell & The D-lites sorti chez Original Gravity, ainsi qu’un extrait du nouvel album des Skatanauts « Run Come Dance ! » sorti chez Tip-A-Top Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Winston Reedy & Salute’ ou sur Roy & Yvonne. On fini cette 2ème partie ska avec une sélection oldies l’occasion d’écouter Eddie Perkins & Patsy ou Eric Monty Morris. Pleins de bon sons ! Enjoy !