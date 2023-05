Angers Rock City #24: Le rock à Angers il y a 20 ans

À l’occasion du 20e anniversaire de Radio Campus Angers, on a voulu faire un petit retour en arrière et évoquer la scène rock angevine au tournant des années 2000. Quels étaient les groupes actifs à l’époque, les lieux incontournables, les associations… bref l’ambiance générale qui régnait à l’époque ? Pour parler de tout ça, on a donc invité deux acteurs emblématiques de la scène locale (et bien au-delà), qui étaient en plein dedans il y a vingt ans : Piwai, ex-bassiste des mythiques Thugs, et Pierrot, ex-chanteur des bondissants La Ruda Salska (aujourd’hui actif dans Villa Fantôme). Bilan : beaucoup de choses ont changé, de nombreux lieux ont disparu, mais la relève est assurée !