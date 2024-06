Angers Rock City #37: Big Wool

Pour son deuxième album « Alien Days », le quintet indie pop angevin Big Wool a décidé d’opérer un virage un poil plus rock que par le passé. Délaissant les atmosphères mélancoliques qui ont fait sa renommée, le groupe s’est tourné vers ses influences issues de la scène alternative américaine des années 90 (Pavement, Yo La Tengo…) pour livrer six nouvelles chansons à l’énergie plus frontale, mais toujours aussi finement ciselées dans le travail du son et des arrangements (notamment de violon, marque de fabrique de Big Wool), comme l’explique son chanteur, l’hyperactif Maxime Dobosz (San Carol, Sandwich, Limboy…).