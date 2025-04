Angers Rock City #46: Bermud/Limboy

À ma droite : Bermud, formation indie rock à mi-chemin entre britpop et grunge. À ma gauche : Limboy, combo noise-hardcore bruitiste. Au centre : Eliott Aschard, qui officie dans les deux groupes angevins ayant par hasard chacun sorti un album ces dernières semaines – « Oceans on the Moon » pour Bermud (sorti en février 2025) et « II » côté Limboy (sorti début mars). On a donc fait simple en invitant le guitariste-chanteur à venir parler de ses deux formations en même temps. Une fois n’est pas coutume, la 46e édition d’Angers Rock City est donc scindée en deux parties : une première moitié consacrée à Bermud, la deuxième à Limboy, avec écoutes de trois morceaux de chacun des deux albums pour accompagner cette interview bicéphale.

Playlist de l’émission :