Angers Rock City #45 : Michelle & les Garçons

En seulement quelques petites années d’existence, Michelle & les Garçons s’est hissé en nouvelle valeur sûre de la scène pop angevine et même hexagonale. Après un EP très apprécié de la critique suivi d’une ribambelle de singles de « queer pop » francophone enlevée, parfois sautillante et au fort parfum vintage de synthés 80s, le groupe a depuis 2022 rapidement gravi les échelons du succès en effectuant une pelletée de concerts en France, Québec et Roumanie et bénéficiant du soutien de plusieurs dispositifs d’accompagnement de jeunes artistes (FAIR, Equipe Espoirs du Chabada…) et de médias nationaux (FIP, France Culture…). Le désormais duo (Louise au chant, Hugo aux instruments) sort en mars 2025 son premier album, « Coeur au diable » ; l’occasion de continuer son irrésistible ascension. Ce soir dans Angers Rock City ils ont tout passé en revue, de leur rencontre à la conception de leurs clips en passant par leur position, certes involontaire, de résistants face à la montée de l’intolérance et des idéologies de discrimination qui ont tristement le vent en poupe.

Playlist de l’émission: