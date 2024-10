Angers Rock City #40: Chahu

En 2020, dans la déprime du premier confinement, Chahu a attrapé un ukulele, commencé à triturer des chansons sur son ordinateur et donné naissance à un nouveau projet musical, mélancolique et au chant en français presque sussuré, qu’il mène depuis. A l’automne 2024, après plusieurs EP publiés au fil des années, il sort son tout premier album, « Tristo Bambino ». L’occasion de l’inviter dans l’émission pour en parler, quelques jours avant sa sortie, et d’en présenter quelques extraits, dont un inédit. Entre Bertrand Belin, Flavien Berger et Bon Iver, Chahu creuse son sillon d’electro crooner qui a oublié de se prendre au sérieux.

