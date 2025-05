Angers Rock City #48: Twin Vertigo

Twin Vertigo est une agence angevine de booking, c’est-à-dire qu’elle organise des concerts et tournées pour les groupes qui sont dans son catalogue. Sarah Nadifi l’a fondée en 2021 et travaille aujourd’hui avec une quinzaine d’artistes, la plupart non-français (dont un fort contingent de Québécois), pour lesquels elle cherche et produit des dates de concert partout en France. Parallèlement, Sarah est aussi la manageuse de Michelle & les Garçons, groupe de pop angevin qu’on ne présente plus. En plus de leur trouver des concerts, elle les accompagne donc dans tous les aspects de la gestion de leur carrière. On a passé en revue en quoi consistent ses activités au quotidien et le parcours de passionnée de musique qui l’a menée à créer Twin Vertigo, tout en écoutant quelques-uns des groupes de son catalogue.

