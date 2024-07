Angers Rock City #39: Blind test de fin de saison

Histoire de changer un peu les habitudes, pour clôturer la 3e saison de Angers Rock City on a invité non pas un mais 5 groupes – enfin un représentant de chaque – pour participer à un blind test 100% local. On en a aussi profité pour passer en revue l’actu de chacun des invités, à savoir Michelle et les Garçons, Daria, Bermud, Rest Up et Tiny Voices. A eux cinq, ces groupes représentent un échantillon non exhaustif mais transgénérationnel et multigenres de la scène indépendante angevine, de l’electro-pop au hardcore en passant par le post-punk, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils sont plutôt calés en musique angevine…!