Angers Rock City #49: Les femmes dans la musique

Une fois n’est pas coutume, on parle politique et société dans Angers Rock City. Pour clôturer la 4e saison de l’émission, nous avons invité un panel de musiciennes angevines pour parler de la présence (insuffisante) des femmes dans le monde de la musique populaire, que ce soit sur scène ou dans les coulisses. Si le constat est évident et partagé par toutes, les solutions sont complexes et sujettes à débat. Faut-il davantage légiférer, alors que les milieux créatifs et les obligations légales font rarement bon ménage, faut-il instaurer des quotas comme on a pu le faire dans la sphère politique…? On a causé de tout ça, tout en écoutant des chansons d’artistes exclusivement féminines choisies par les invitées, en l’occurrence : Ana, la chanteuse du groupe electro-pop oda.; Océane, qui porte un nouveau projet piano-voix intitulé Jackie; Dorota, dont le projet pop-rock s’appelle Dorrr; et Elsa, chanteuse folk sous le nom de Sale.

Playlist de l’émission :