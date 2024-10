Angers Rock City #41: Daria

Après plusieurs années de pause, Daria est de retour. Ce quatuor mené par les frères Camille et Etienne Belin et formé en 2002 (!) est l’un des poids lourds de la scène rock angevine, ayant tourné dans toute l’Europe et aux USA, et ayant même sorti leur précédent album sur Dischord, le mythique label de Ian McKaye, figure du post-hardcore américain (Fugazi, Minor Threat). En 2024, Daria revient donc, avec un 5e album, « Fall Not », qui reprend les choses là où ils les avaient laissées en 2017, soit un rock abrasif et puissant qui puise ses racines dans le hardcore, le punk et le grunge.

