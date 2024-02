Trio garage rock formé en 2023, Super Leone marie ses influences anglo-saxonnes (The Strokes, The White Stripes…) avec un héritage hexagonal assumé (Jacques Dutronc, Téléphone…). Le groupe a sorti en février 2024 son premier EP enregistré au prestigieux studio Black Box, dans la campagne angevine, et entend continuer à écumer les scènes d’Angers, de Paris et d’ailleurs pour peaufiner son énergie rock’n’roll.