Angers Rock City #32: Do Not Machine

Do Not Machine, c’est un véritable all-star band de la scène angevine. Regroupant des membres de Daria/LANE et Zenzile, le quatuor a vu le jour en 2018 et avait sorti un premier album en pleine crise du Covid. Le deuxième, « Celebrations of the End » qui sort le 2 février 2024, aura on l’espère un destin plus favorable, avec son mélange de guitares lourdes, de batteries tonitruantes et de mélodies pop s’inscrivant dans un héritage post-hardcore digne de Quicksand, Fugazi ou encore des Foo Fighters.