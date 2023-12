Angers Rock City #31: Lunar Lock

Romain et Maxence sont tombés dans le shoegaze un peu par hasard. Une rencontre au détour d’une jam session, un son de guitare convaincant sur un synthé, il n’en a pas fallu plus pour que le jeune duo se lance en 2021 dans la création d’un rock éthéré et mélancolique qui rappelle furieusement, mais un peu accidentellement du coup, les gloires des années 90 comme Slowdive ou My Bloody Valentine. Deux ans plus tard, Lunar Lock sort son deuxième EP, toujours plus mélancolique, qu’il s’apprête à défendre sur scène, dans une formation assez atypique puisque Romain joue les parties de batterie sur son clavier tout en chantant.