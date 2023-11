Entre folk, country et americana, Pete Byrd fait le grand saut des rives de la Loire à celles du Mississippi. Après un début de carrière en solo, avec pour seuls compagnons sa guitare acoustique et son banjo, il revient en 2024 entouré d’un groupe et avec dans la besace un premier album, « Be », qui sortira en février, où ses compositions de songwriter au coin du feu sont agrémentées d’arrangements joués par une flopée d’invités passés le rejoindre en studio.