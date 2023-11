Angers Rock City #29: Extraa

Derrière Extraa se cache Alix, compositrice pop au pedigree déjà impressionnant puisqu’elle s’est lancée quasi professionnellement dans la musique dès l’adolescence. Entourée de désormais quatre musiciens, dont Antoine, batteur et compagnon musical de longue date, elle laisse s’exprimer dans Extraa ses influences très british – on pense forcément aux Beatles, mais aussi à tout ce que l’Angleterre a produit depuis en matière de pop accrocheuse aux arrangements travaillés. A la veille de la sortie de son deuxième album « Out of Phase », Extraa était au micro d’Angers Rock City pour parler de son parcours et son envie de faire de la pop « comme on la faisait avant. »