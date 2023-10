Angers Rock City #28 : Rest Up

À cheval entre l’énergie brute du punk et la volonté de créer une musique dotée d’un certain degré de sophistication, les trois membres de Rest Up se sont retrouvés dès la sortie du lycée et ont foncé tête baissée depuis. Au bout d’un an, ils sortaient leur premier 3-titres, et un an plus tard, leur premier EP, prévu pour mi-novembre 2023. Entre temps, pas mal de concerts, des tas de contacts noués et de soutiens obtenus. Rest Up, c’est à la fois les jeunes poulains et l’étoile filante de la scène indé angevine.