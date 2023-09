Angers Rock City #27: Stéphane Martin, programmateur du Chabada

Depuis 2000, Stéphane Martin a la main sur la programmation des concerts du Chabada, la salle de musiques actuelles d’Angers – qui n’a ouvert que six ans avant son arrivée. Autant dire qu’il a forgé l’identité de la salle, avec comme fil rouge la volonté de se mettre au service du public pour lui faire découvrir des artistes, notamment ceux qui sortent des sentiers battus. Il nous raconte la réalité quotidienne d’un métier qui a de quoi faire rêver, sa passion restée aussi intacte que possible et son parcours, au service de la musique depuis plus de 30 ans.