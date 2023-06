Angers Rock City #26 : The Bleers

C’est sur les bancs de la fac de l’UCO que les cinq membres de The Bleers ont décidé de faire un rock mettant le soleil californien à l’honneur. Simple projet d’études à sa création, leur groupe qui puise allègrement dans la discographie de Green Day, Blink-182 et autres The Offspring est rapidement devenu bien plus que ça, et ils ont rapidement passé à la scène et au studio. Leur mission assumée : « faire bouger les gens », en attendant la sortie de leur premier album prévue pour l’automne 2023.