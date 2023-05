Ils étaient venus dans l’émission en 2022, à l’époque un tout nouveau groupe avec un seul morceau enregistré. Un an plus tard, les enfants terribles du punk-emo-hardcore angevin sont de retour pour présenter leur première véritable sortie : « About Going Home », un 8-titres qui laisse paraître au grand jour leurs ambitions, à savoir mêler émotions à vif et refrains fédérateurs. S’inscrivant dans la lignée de leurs aînés Tiny Voices ou Limboy, les cinq Fragile assurent la relève !