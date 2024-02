Angers Rock City #34 : Homewax

Stéphane a ouvert son magasin de disques spécialisé dans le vinyle en 2013. Une décennie plus tard, Homewax est une référence dans le paysage musical angevin, et sa boutique rue Baudrière une étape incontournable pour les musiciens locaux et ceux de passage. Dans cette émission, il nous parle de ses goûts musicaux pour le moins éclectiques, raconte son métier au quotidien, quelques rencontres marquantes et retrace son parcours de mélomane invétéré – qui l’a d’ailleurs amené à co-animer en son temps une émission sur Radio Campus Angers, en direct du magasin.