Angers Rock City #23: Tiny Voices

Quintette punk-hardcore angevin, Tiny Voices a sorti son tout premier album « Erosion » sur le label toulousain Useless Pride Records, en avril 2023. Mais le groupe n’en est pas à son coup d’essai, loin de là : en fait Tiny Voices, c’est la suite de Wank For Peace, qui a bien roulé sa bosse dans les années 2010 avec deux albums et des centaines de concerts dans toute l’Europe et au-delà. Après une pause de quelques années, les 5 musiciens ont donc repris du service, changeant de nom pour mieux renaître de leurs cendres. Les guitaristes Laurent et Julien sont venus nous raconter tout ça en répondant aux questions pertinentes et sagaces d’Angers Rock City.