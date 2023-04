Angers Rock City #22: SALE

Comme beaucoup de musiciens, Elsa a ressenti pendant le premier confinement de 2019 le besoin de faire quelque chose de nouveau. Elle a donc saisi sa guitare et s’est mise à composer des chansons intimistes et acoustiques, un exercice bien éloigné des reprises qu’elle avait l’habitude de chanter dans les fêtes et soirées. Entourée de ses potes musiciens, elle a donné naissance à SALE, une anagramme qui brouille les pistes, et vient de publier un premier EP puisant chez Elliott Smith, Jeanne Added ou encore Feist le mélange de sensibilité et de force tranquille qui est déjà sa marque de fabrique.