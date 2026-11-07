14 – Gazées, en lutte et complotistes

Ce mois-ci, on vous parle de l’actu ! Dans « Spoiler c’est faux » Léonie caution scientifique de l’émission (mais aussi caution sorcière) débunke le cliché selon lequel les jeunes ne s’engagent pas et nous prouve grâce à l’alignement des planètes que la révolution arrive bientôt; dans « Grain de sel », Josie (en duplex depuis Dijon) pousse un coup de gueule contre la désinformation et les violences policières; dans « Questions pour des championnes », Lalie vous partage les bons côtés de complotisme, technique imparable pour bien s’informer.

On vous partage nos 2 recocos lococoast du mois :

Le documentaire « Sœurs, journal d’une reconstruction » réalisé par Julia Zahar disponible gratuitement sur France.tv pour Léo

La chanteuse Marcia pour Josie à retrouver sur insta @Marciou et sur toutes les plateformes d’écoute musicale

Ce mois-ci l’émission est présentée par

Lalie.

Musiques :