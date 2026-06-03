10 – Sorcières, frustrées de la caisse et sales connes

Ce mois-ci on parle des vieux cons et on se demande si nous sommes des vieilles connes. Dans « Spoiler : c’est faux » Léo avec l’Institut du cerveau (un site très fiable) nous explique le phénomène de la vieuxconnisation; dans « Grain de sel » Josie nous partage sa peur d’être une vieille conne précoce; dans « Questions pour des championnes » Lalie donne la parole aux abobos dans une FAQ riches en émotions.

On vous partage nos 3 recoco lococoast du mois :

La BD Là où tu vas, voyage au pays de la mémoire qui flanche d’Etienne Davodeaufilm

Mangeuses, Histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l’excès de Lauren Malka pour Lalie,

La trilogie du Seigneur des Anneaux pour Josie !

Ce mois-ci l’émission est présentée par Lalie.