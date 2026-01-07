05- Défoncées au mulate pirate, mises à nue et pas ravies de 2025

Ce mois-ci on parle de feu 2025 qui laisse place aux nouvelles résolutions 2026, où en sommes-nous ? Quelles sont nos priorités ? Allons-nous survivre à l’âge adulte ?

Dans Grain de sel, Josie nous parle de la grande résolution des hommes : avoir des abdos à laquelle elle a succombé….

Dans Spoiler c’est faux, Léo en faux duplex depuis sa Vendée natale, nous parle des choses quelle ne sait toujours pas faire à 22 ans (et c’est ok) et de toutes les questions qu’elle se pose encore en big 2026.

Dans ‘ »Questionnas pour des championnes » Lalie nous demande ce qu’on retire de notre année 2025 en tant que girl boss vingtenaire.`

On vous partage nos 3 recoco lococoast du mois : la série Pluribus pour Josie, la plateforme Arte Campus pour Léo et le livre « Où vont les larmes quand elles sèchent » de Baptiste Beaulieu pour Lalie.

Ce moi-ci l’émission est présentée de manière un peu chaotique par Joséphine et Lalie.

Musiques :

Dans quelques années de Arca M

SOLEIL de a6el

Les ogres de Solann

