04- Allergiques à la parentalité, lucides et bien vener

Ce mois-ci on parle du schéma sacré pour réussir sa vie : fonder une famille, se poser

Dans « Confessions pas intimes du tout » Lalie parle de son obsession sur la question : avoir des enfants ou ne pas avoir d’enfants; dans « Spoiler c’est faux » Léo débunke l’idée que les jeunes ne veulent plus se poser; dans « Grain de sel » Josie pète un coup de gueule contre les personnes problématiques qui viennent dans des lieux où elles n’ont rien à faire.

On vous partage nos 3 recoco lococoast express du mois : la BD “Les femmes ne meurent pas par hasard” de Charlotte Rotman, illustrée par Lison Ferné pour Léo, le documentaire Arte « La défonce des animaux pour Lalie » et le livre « Klara et le soleil” de Kazuo Ishiguro pour Josie.

Ce mois-ci l’émission est présentée par Lalie.