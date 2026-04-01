08- Girl boss, en projet crochet et à la recherche d’une rage room

Ce mois-ci on est sur une émission chaotique comme d’hab, la consigne c’était « no pressure ». Dans « Spoiler : c’est faux » Léo debunke le cliché selon lequel il faut une vie bien tracée sans embuche et « réussir sa vie », qui dit encore ça en big 2026 ??; dans « Grain de sel » Josie nous partage ses projets entamés qui attendent encore d’être terminés, et c’est ok; dans « Questions pour des championnes » Lalie (qui n’a pas compris la consigne) nous demande ce qui nous met la pression mais no worries également ce qu’on fait pour y survivre !

On vous partage nos 3 recoco lococoast du mois :

Les BD Lou de Julien Neel (éditions Gléna) pour Léo,

La série Heated Rivalry par par Jacob Tierney pour Lalie,

Les stand-uppeuses Poulet de Feu, Alice Lombard, Sarah Lélé présentes le week-end dernier au Quart’Ney pour le festival Tout Feu Tout Flamme co-porté par le collectif Bagarre Comedy créé par Capucine Brebion et Anne-Claire Chapa pour Josie !

Ce mois-ci l’émission est présentée par Josie.