06- Chroniqueuses bancales, à la recherche de psys et folles en devenir

Ce mois-ci on parle de santé mentale. Dans « Spoiler : c’est faux » Léo détruit le cliché comme quoi les jeunes iraient tous chez la psy ; dans « Grain de sel » Josie nous évoque la difficulté de trouver un psy qui nous correspond : et dans « Question pour des championnes » Lalie se demande s’il faut ou non faire une thérapie.

On vous partage nos 3 recoco lococoast du mois : La série shrinking par josie, le jeu Heartopia pour Léo et le court métrage Dieu est timide pour Lalie.

Ce mois-ci l’émission est présentée par Léonie.