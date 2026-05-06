Ya Kelkun ? #09 : Scientifiques et poétesses à la retraite sur la ride de la nostalgie

Ce mois-ci on parle nostalgie. Dans « Spoiler : c’est faux » Léo debunke le cliché selon lequel rester dans le passé c’est négatif; dans « Grain de sel » Josie nous partage son souvenirs des années 2013-2016; dans « Questions pour des championnes » Lalie nous demande quel est notre meilleur souvenir depuis nos 20 ans (aka il y a 2 ans pour Léonie).

On vous partage nos 3 recoco lococoast du mois :

Le film Projet dernière chance de Phil Lord et Christopher Miller pour Josie,

Le tome 1 d’Hunger Games de Suzanne Collins pour Léo,

L’artiste canadienne Ningiukulu Teevee pour Lalie !

Ce mois-ci l’émission est présentée par Léonie.