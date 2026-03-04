07- Amatrices de vins boisés, sans pécule et couchées à 21h30

Ce mois-ci on parle du fait de vieillir, devenir adulte. Dans « Spoiler : c’est faux » Léo debunke le cliché selon le quel quand on vieillit on devient chiant.e; dans « Grain de sel » Josie pete un coup de gueule sur la désillusion qu’est l’âge adulte; dans « Questions pour des championnes » Lalie pose des questions très très profondes sur ce que ça nous fait de vieillir.

On vous partage nos 3 recoco lococoast du mois : Hamnet de Chloé Zhao pour Léo, « L’épreuve du feu » de Aurélien Peyre pour Josie et « Au bain des dames » de Margaux Fournier pour Lalie.

Ce mois-ci l’émission est présentée par Lalie.