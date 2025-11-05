Politisées, informées et armées de fourches

Ce mois-ci on parle de l’engagement militant des jeunes.

Dans « Grain de sel », Josie parle du rôle des jeunes dans les combats militants et des débats houleux avec papy; Léo débunke le cliché « les jeunes ne s’intéressent pas à l’actualité » dans « Spoiler : c’est faux »; on parle de ce que se politiser a changé concrètement dans nos vies dans « Confessions pas intimes du tout » animé par Lalie.

On vous partage nos 3 recoco lococoast du mois : la série Salade grecque de Cédric Klapish pour Lalie, les comptes Tik-Tok @grandebavardeuse et @assiakd___ pour Léo et le film Sirat d’Olivier Laxe pour Josie !

Ce mois-ci l’émission est présentée par Léo.