11- Bronzée par morceaux, bac+5 sous-coté et fauchées jusqu’à la rentrée

Ce mois-ci, on parle des vacances d’été et plus particulièrement de la « joie » d’avoir un job d’été. Dans « Grain de sel », Josie nous raconte les joies des jobs d’été ; dans « Spoiler : c’est faux », Léo nous raconte les différents taffs qu’elle a pu avoir ; et dans « Questions pour des championnes », Lalie nous fait un petit jeu pour parler de la dure réalité du travail (accrochez-vous).

On vous partage nos 2 recoco lococoast du mois (plus de temps pour la 3ème désolé):

Le film Jim Queen actuellement au cinéma.

Et le jury jeune du concours des compagnies du festival d’Anjou

Ce mois-ci l’émission est présentée par Léonie.

Musiques :