13 – Toujours sur Wattpad, larguées par les chiffres et conseillères en amour

Ce mois-ci, on vous parle du dating ! Dans « Grain de sel », Josie caution queer de l’émission (faut respecter les quotas) nous parle de l’aventure des dates entre meufs; dans « Spoiler : c’est faux », Léo caution scientifique de l’émission nous explique pourquoi c’est compliqué de faire des rencontres aujourd’hui ; et dans « Questions pour des championnes », Lalie en duplex depuis la Reunion nous partage ses meilleurs conseils pour bien dater.

On vous partage nos 3 recoco lococoast du mois :

Le film Garance de Jeanne Herry pour Josie

Le livre Les jours mauves de Kalindi Ramphul de Léo

Et une ribambelle de séries sur le dating et les relations pour Lalie

Musiques :

Je fais pleurer les hommes de arøne

Blue lights de Jorja Smith

Passive agressive de Charlotte Cardin

Ce mois-ci l’émission est présentée par Léonie.

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