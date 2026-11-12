Un champion olympique président de la République ?

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques croustillantes pour rythmer votre écoute.

Au programme de cette dernière émission de la saison :

🗞️ Flash Info : Milo est au micro ce soir, il va résumer l’actu sportive angevine de la semaine.

Lucas Nous parlera de la route du rhum et de son vainqueur !

Telma va nous poser la question suivante, les sportifs doivent ils prendre position dans le débat politique ?

Mathurin va nous parler du sport amateur et de celles et ceux qui font le font vivre

Et notre chroniqueur touche a tout qui vient compléter l’émission Aidan !

Émission présentée par :

Animateur : Milo

Réalisation : Noé et Louise

Chroniqueurs : Lucas, Mathurin, Telma et Aidan