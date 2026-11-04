Les Spurs, enfin une année de titre ?

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques croustillantes pour rythmer votre écoute.

Au programme de cette dernière émission de la saison :

🗞️ Flash Info : Gaspard est au micro ce soir, il va résumer l’actu sportive angevine de la semaine.

Simon revient sur la crise diplomatique entre Mbappé et la Chine !Le Débat de la Semaine : Loris va nous poser la question suivante, le PSG pour la troisième étoile

Aidan concocte un débat bien croustillant sur les Spurs et Wembanyama, cette année c’est la bonne ?

Ewann revient lui sur le NFL Paris Game et l’expansion de la NFL au monde entier

Émission présentée par :

Animateur : Gaspard

Réalisation : Noé et Louise

Chroniqueurs : Simon, Aidan et Ewann