Ta Gueule Coubertin : La Diagonale des Fous démarre ce jeudi !

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques croustillantes pour rythmer votre écoute.

Au programme de cette dernière émission de la saison :

🗞️ Flash Info : Gaspard est au micro ce soir, il va résumer l’actu sportive angevine de la semaine.

Ciyrl Gane : Ewann revient sur le titre de champion du monde poids lourd remporté par le vendéen.

🚴‍♂️ Le Débat de la Semaine : Simon se demande si Paul Seixas a fait la saison parfaite

⚽ Grand Raid : Telma nous emmène sur les sentiers de la Réunion avec un Trail mythique.

Émission présentée par :

Animateur : Gaspard

Réalisation : Noé et Louise

Chroniqueurs : Ewann, Simon et Telma