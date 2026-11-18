Retrouvez un récapitulatif de l’actualité angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques croustillantes pour rythmer votre écoute.

Au programme de cette dernière émission :

Flash Info : Gaspard est au micro ce soir, il va résumer l’actualité sportive angevine de la semaine.

Pascal Rullier est notre invité ce soir, il est le président du Défi 24H Téléthon qui se déroulera du 4 au 5 décembre à l’Étang Saint-Nicolas à Angers.

Lucas revient sur le championnat des Nations du XV de France et les deux derniers matchs des Bleus.

Loris revient lui sur la candidature de Philippe Diallo à la FIFA. Le président de la FFF est porté par l’UEFA pour faire face à Gianni Infantino.

Émission présentée par : Gaspard

Réalisation : Noé

Chroniqueurs et Invité : Lucas, Loris, Pascal Rullier.