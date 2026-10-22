Le Paris-Saint-Germain pour la troisième étoile

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques croustillantes pour rythmer votre écoute.

Au programme de cette dernière émission de la saison :

🗞️ Flash Info : Milo est au micro ce soir, il va résumer l’actu sportive angevine de la semaine.

Biathlon : Léa nous annonce la couleur pour saison a venir. Et les belles chances françaises

Le Débat de la Semaine : Loris va nous poser la question suivante, le PSG pour la troisième étoile

⚽ Mathurin lui va nous annoncer les grands enjeux pour la course au ballon d’or, et nos paris sur le vainqueur.

Émission présentée par :

Animateur : Milo

Réalisation : Noé et Louise

Chroniqueurs : Mathurin, Léa et Loris