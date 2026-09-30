Léo Messi tire sa révérence avec l’Argentine !

Ta Gueule Coubertin est de retour pour une nouvelle saison sur les ondes du 103FM.

Au programme de cette dernière émission de la saison :

🗞️ Flash Info : Pour sa première à la présentation, Gaspard, va résumer l’actu sportive angevine de la semaine.

🏀 NBA : Aidan revient sur l’annonce de la retraite sportive de Nicolas Batum.

⚽ Le Débat de la Semaine : Simon s’interroge sur la blessure de Kylian Mbappé et son impact sur les Bleus de Zidane.

🇦🇷 Mathurin rend hommage à Léo Messi qui prend sa retraite internationale à domicile mardi prochain.

Émission présentée par :

Animateur : Gaspard

Réalisation : Louise et Noé

Chroniqueurs : Mathurin, Aidan et Simon