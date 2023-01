Tensions à l’esplanade des mosquées et La Topette #10

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Jean-Yves Dubré et Jean-Paul Roche de l’Association France Palestine Solidarité, pour revenir sur la visite très polémique et contestée du ministre de la sécurité national israélien Itamar Ben Gvir sur l’esplanade des mosquées.

On accueille ensuite Julien Collinet et Marie Hamoneau, journaliste à La Topette, notre journal d’investigation local et indépendant. Avec lui on va pouvoir discuter du dernier numéro sorti en décembre et du journalisme d’investigation local.

Comme tous les mardis, vous pourrez écouter la capsule Penser locale. Et côté chronique, on est gâtés ! On va pouvoir écouter la première interview de Sixtine qui part à la rencontre de personnes passionnées et on reçoit aussi Margaux qui va nous parler de bouquins !