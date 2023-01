Au programme ce soir, on commence cette nouvelle semaine d’actu avec Timothée Villain, le secrétaire général du Quai. On reviendra avec lui sur cette rentrée mouvementée et ses envies pour la suite après le départ de Thomas Jolly.

On fait aussi la part belle à nos partenaires en accueillant, Jocelyn le programmateur musical du jokers pub. On détaillera ensemble la programmation de ce début d’année 2023 !

On retrouvera également Anne-Lise et Hermine, notre duo de choc de chroniqueuse du lundi !