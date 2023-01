RETRO 2022 // #Icic’estcool et Accessibilité Handicap

C’est le dernier jour de notre semaine de best of durant laquelle vous avez écouté ou réécouté nos meilleures interviews de la saison automne 2022.

Aujourd’hui on vous propose une interview que j’ai eu la chance de réaliser avec Céline Binet Bos, coordinatrice du réseau Ici c’est cool, qui offre des formations pour les festivals pour pouvoir faire la fête et profiter de la musique sans violences sexuelles et sans discrimination.

Vous pourrez également écouter 2 membres de l’association 49 AFP France Handicap.

Au niveau des chroniques, on est gaté aujourd’hui. On accueillera Hermann pour une nouvelle analyse de texte de rap et Loïc pour sa chronique politique.