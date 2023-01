RETRO 2022 // Aidants et VSS

Au programme ce soir, on continue notre semaine de best-of ! 2022 a été une année riche en émotion et en actualité, on profite de cette rentrée pour vous refaire profiter de « fabuleuses » interviews ! On commencera avec une interview de Maud Robinart, chargée de mission Aidant, à l’UDAf, l’union départementales des associations familiales. Elle reviendra avec nous sur le rôle des aidants… et comment les aider…

On enchainera avec Audrey Legrand et Mathieu Robin de l’ASPC badminton ! On reviendra avec eux sur les mesures qu’ils ont mis en places pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au sein de leur club.

Et en cette rentrée ce sera également le retour de la team du mercredi ! Ben d’infoscope sera avec nous. On accueillera également Isabelle et sa chronique ciné et Floran, élève humoriste aux folies angevines !