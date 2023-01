Retour des maths au Lycée et Parentalité

Aujourd’hui, comme pour le reste de la semaine, vous pourrez écouter une sélection de nos meilleures interviews.

On accueille une nouvelle chroniqueuse, Margaux, qui va nous parler de la relation entre la lecture et la musique. On pourra également écouter une capsule Penser Locale de la FRAP.

Adèle aujourd’hui c’était ta reprise, mais c’était aussi la reprise pour tous les étudiants et les élèves. Ca tombe bien, en décembre, j’ai pu recevoir Laurent Meersseman et Nicolas Raymond, 2 chercheurs en mathématiques pour parler du retour des maths obligatoires au lycée !

On vous propose aussi d’écouter une interview préparée par notre camarade Mathilde, qui nous rejoint la semaine prochaine, petite pensée pour elle. Elle a pu discuter avec deux membres de la boîte à malice, une association qui propose un accompagnement pour les parents.