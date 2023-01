Natexplorer et Odor

Toute l’équipe de Radio Campus Angers vous souhaite une très belle année 2023 ! On espère que vos vacances se sont bien passées, nous on a chillé au max.

Bon après 2 semaines de chill, retour au travail. On a fait notre rentrée ce matin, plus déter que jamais à vous proposer du contenu de qualité !

Au passage, on embrasse bien fort Adèle, Mathilde et Etienne restés un petit peu plus longtemps en vacances.

A partir de ce soir, et pendant toute la semaine, on vous remet nos meilleures interviews de la fin d’année 2022. Le programme d’aujourd’hui oscille entre exploration fluviale et rap angevin, restez bien avec nous !

Eh oui, c’est important parce qu’on écoutera aussi une délicieuse chronique. C’est bien sûr celle d’Anne-Lise, comme tous les lundis !

Vous êtes bien au cœur de l’actualité locale, retenez votre souffle et ajustez vos gilets de sauvetage, on part en immersion pour une heure ce soir !