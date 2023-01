Retour sur l’héritage de Benoît XVI

Au programme ce soir, on commencera par une interview enregistrée à l’occasion de la fête de la science à Angers. développer des capteurs pour savoir de quoi notre air est constitué. On en discute avec Marie Lise Pannier et Alain Godon.

On enchainera avec un portrait du pape Benoît XVI, décédé il y a trois semaines. On accueille Jean Baptiste Edart, doyen de la faculté de Théologie de l’UCO. On essaiera avec lui de mieux comprendre sa personnalité et son leg au patrimoine catholique et chrétien.

On retrouvera également notre magic trio ! Adam d’Infoscope nous parlera de la réforme des retraites. Isabelle nous fera de nouveau part de son avis critique sur les dernières sorties ciné et on terminera en beauté avec Charly, élève humoriste aux folies angevines.