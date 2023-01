Au programme de ce soir, on reçoit l’auteur Philippe Baqué pour parler de la question du pillage des objets d’art en Afrique.

On accueille ensuite Sylvie Le Tellier, responsable des prélèvements à l’Etablissement Français du Sang à Angers et Julie Chauvel, infirmière à l’EFS. On évoque avec elles la chute des réserves de sang en France.

Comme tous les jeudis, on écoutera la chronique de Loïc, à la fin de l’émission.

Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure !