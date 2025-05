Le Ma’track festival contre toutes les formes de répression

En première partie d’émission, on reçoit des membres de l’équipe du festival contre toutes les formes de répression. Loup et Antoinette sont avec nous pour parler du Ma’track festival qui fait sa troisième édition.

Vous avez peut-être entendu parler du film Little Jaffna. Il vient de sortir en salle le 30 avril dernier et il a été présenté pour une des premières fois à Premiers Plans, le festival de cinéma angevin. Le scénario à d’ailleurs été élaboré dans les ateliers Jeanne Moreau. Julien et Lisa avaient rencontré le réalisateur Lawrence Valin et on a décidé de vous rediffuser cette interview.

Enfin, en fin d’émission on a un reportage de la FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Michel Boutreux de RPSFM est allé à la rencontre Clara Marie, chargée de communication du syndicat mixte et Jean-Baptiste Roche technicien de rivière du SMBAA pour en savoir plus sur les actions du syndicat du bassin de l’Authion et de ses affluents.

Et comme tous les jours de la semaine, on retrouve la présentation de deux projets pour le budget participatif de la ville d’Angers, dont la radio est partenaire.

Voilà pour le programme, j’espère que vous êtes prêt.